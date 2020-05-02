 

Названы 3 самые эффективные диеты во время карантина

02.05.2020, 15:30, Разное

Эксперты назвали 3 диеты, наиболее эффективно препятствующие набору лишнего веса. В условиях карантина этому способствует малоподвижный образ жизни и наличие стресса.
Специалисты считают, средиземноморская диета, которая в настоящее время пользуется большой популярностью, позволяет не только избавиться от обременительных килограммов, но и укрепить иммунную систему, снизить риск возникновения проблем с сердцем и сосудами. Это чрезвычайно важно в условиях пандемии коронавируса. Основу системы питания составляют морепродукты, рыба, особенно жирная, большое количество овощей и фруктов, а также оливковое масло. Пряные травы помогают свести к минимуму добавление в еду соли. Особое внимание необходимо обратить на достаточное употребление чистой воды. Она не только помогает похудеть, но и улучшает сопротивляемость организма к инфекциям.

Так называемая метаболическая диета основана на употреблении клетчатки, белков и жиров. Под запретом соль, сахар и быстрые углеводы, имеющие высокий гликемический индекс. Эндорфиновая диета уменьшает чувство голода, но не ухудшает настроение и не приводит к упадку сил. Для похудения достаточно добавить в меню продукты, богатые эндорфинами, которые позволяют радоваться каждому приёму пищи. Это авокадо и бананы, мясо и рыба, твердые сорта сыров, орехи и некоторые другие продукты.



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