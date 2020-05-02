Принцесса Швеции Виктория рассказала о пополнении в семье

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02.05.2020, 15:10, Разное

Никакие игрушки в мире не вызовут такого же восторга у детей, как живой щенок в качестве подарка! Возможно, именно так подумали наследная принцесса Швеции Виктория и принц Даниэль, которые подарили дочке, принцессе Эстель, и сыну, принцу Оскару, собаку Рио породы кокапу. Это гибрид кокер-спаниэля и пуделя. Сообщается, что он уже неделю живет во дворце Хага, но рассказать миру о новом прибавлении Виктория решила только сегодня. В Instagram она выложила новый семейный портрет в обновленном составе и фото самого Рио.

Рио

Принцесса Виктория и принц Даниэль долгое время были единственной семьей внутри королевской семьи, не имеющей четвероногого друга. Так, у короля Карла Густава и королевы Сильвии живут дворняги Брэнди и Бинго, у принца Карла Филиппа и принцессы Софии – собака Сири, а принцесса Мадлен с Крисом О’Нилом недавно завели щенка Тедди.

Виктория и Даниэль не раскрыли историю появления Рио, но многие знаменитости и члены монарших семей предпочитают брать питомцев из приюта. Из ярких примеров – Меган Маркл и принц Гарри, принцесса Хайя, Джастин Теру, Анджелина Джоли, Джордж Клуни и другие. Почитать их трогательные истории можно в нашем материале. 

Меган Маркл и ГайКликните на фото для просмотра галереи



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