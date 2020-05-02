На пляжах Флориды «смерть с косой» учит отдыхающих соблюдению социального дистанцирования

02.05.2020, 15:09, Разное

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса COVID-19, в штате Флорида с недавних пор отдыхающие получили возможность посещать несколько пляжей. Позже среди загорающих людей начала ходить «смерть с косой», которая учит всех пользе соблюдения социального дистанцирования.

Отдыхающие на пляжах жители и гости Флориды на, казалось бы, пугающий персонаж – смерть с косой – реагируют вполне нормально, без агрессии и недоброжелательности. Мужчину, переодевшегося в чёрный балахон с капюшоном и взявшего в руки косу, снимают на камеры смартфонов, а ролики публикуют в соцсетях.

Идея переодеться в «смерть» несёт в себе «благую цель». Американец считает решение об открытии пляжей преждевременным, поэтому объясняет отдыхающим, что на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 в целях предотвращения инфицирования важно соблюдать социальное дистанцирование, не подвергая лишний раз опасности своё здоровье и в то же время проявляя заботу об окружающих.

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— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 1, 2020