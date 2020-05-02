Realme 6 с 90-герцевым экраном может появиться в России совсем скоро

02.05.2020, 15:09, Разное

Китайский производитель смартфонов Realme готовится вскоре привезти в Россию свою новинку с 90-герцевым экраном. Подробности запуска продаж Realme 6 компания не разглашает, равно как и не сообщается пока точная дата выхода гаджета на отечественный рынок.

В соцсетях активно распространяется информация о грядущем выпуске смартфонов Realme 6 и 6 Pro в России. На постерах сообщается лишь то, что событие можно ожидать «скоро», но конкретная дата не указывается. Новинки были представлены производителем в начале весны этого года и позиционируются как самые доступные среди устройств с частотой обновления экрана 90 Гц. Ценник Realme 6 варьируется в районе 175 долларов, «продвинутой» вариации – от 230 долларов.

В ходе премьеры стало известно, что Realme 6 оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, ёмкой аккумуляторной батареей на 4300 мА/ч, 4/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и основной с четырьмя датчиками. Производительность устройству обеспечивает SoC MediaTek Helio G90T.

В Realme 6 Pro предусмотрена двойная «фронталка», улучшенная в сравнении с предыдущей моделью основная многомодульная камера, оперативная памяти от 6 ГБ и 90-герцевый экран диагональю 6,6 дюйма. В качестве процессора выступает Snapdragon 720G. О наличии NFC-модуля в версиях для рынка РФ на текущий момент ничего не известно.