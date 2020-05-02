В США за сутки коронавирусом заразились более 34 тыс. человек

02.05.2020, 15:08, Новости дня

За сутки в США зафиксировали более 34 случаев заражения коронавирусом, почти 2 тыс. человек умерли, сообщил университет Джонса Хопкинса.

В стране за последние 24 часа зарегистрировали 34 037 случаев заражения, днем ранее число новых заразившихся составляло 29 515 человек, сообщили в университете, передает РИА «Новости».

Число погибших с коронавирусом составило 1947 человек, за прошлые сутки погибло больше 2 тыс. человек.

На данный момент в США свыше 1,1 млн инфицированных коронавирусом, свыше 65 тыс. человек скончались.

В начале апреля в Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев. Позднее Трамп неоднократно корректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США. При этом в среду число умерших американцев с подтвержденным коронавирусом превысило количество погибших во Вьетнамской войне.

Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.