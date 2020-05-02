Вышедший на телеэкраны фильм «Война Анны» основан на реальных событиях

02.05.2020, 14:53, Разное

Кинолента режиссера Алексея Федорченко «Война Анны» 1 мая дебютировала на телеэкранах России. С даты выхода в 2018-м фильм о трагедии маленькой девочки, потерявшей семью, побывал на 30 фестивалях, а в минувшем году на майские праздники демонстрировался в кинотеатрах страны.

Кинолента основана на реальных событиях, имевших место в период Великой Отечественной войны. Главная героиня – девочка Аня, единственная из своей семьи, чудом выжившая в 1941-м, когда солдаты вермахта ворвались в их деревню. Она на протяжении двух лет скрывалась в камине военной комендатуры, наблюдая за происходящим из своего укромного уголка и ожидая прихода советских солдат. Девочка, скучая по своим погибшим родным, всеми силами старалась выжить, боролась с голодом и страхом и надеялась на освобождение.

Шестилетнюю героиню фильма, которую во время массового расстрела мать прикрыла собственным телом, сыграла Марта Козлова. Роли бабушки и дедушки Ани исполнили Любовь Ворожцова и Владимир Сапин. Кроме того, в работе над картиной участвовали такие актеры, как Константин Итунин, Александр Вахов, Егор Партин.