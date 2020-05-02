СК возбудил уголовное дело на организатора нелегального дома престарелых в Москве

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02.05.2020, 14:53, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело в отношении организатора нелегального дома престарелых в Новой Москве, из учреждения четверых пожилых человек госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Организатор в четырех частных домах поселка Новофедоровское Троицкого округа Москвы начал предоставлять патронажные услуги пожилым людям, отметила Иванова, передает ТАСС.

«В связи с отсутствием необходимых условий четверо пожилых постояльцев госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию», – добавила она.

Уголовное дело возбудили по статье «Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее в Калужской области 30 из 69 постояльцев дома-интерната для престарелых заразились коронавирусом.



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