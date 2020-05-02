Общество: Переболевшие рассказали, как им удалось победить коронавирус

02.05.2020, 14:48, Новости дня

«Многие недооценивают опасность коронавируса. Люди, даже когда им напрямую говоришь о том, что я сама пережила, все равно до конца не верят. Но я была свидетельницей двух смертей от коронавируса». Избавившиеся от коронавируса пациенты рассказали газете ВЗГЛЯД об опыте болезни и выздоровления – и дали советы тем, кто хочет избежать заражения.

В РФ за сутки подтвердили более девяти с половиной тысяч новых случаев COVID-19, сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. Цифра выглядит тревожной, поскольку еще накануне число новых случаев не дотягивало и до восьми тысяч. Всего в стране зарегистрировано более 124 тысяч вирус-положительных. Впрочем, отчасти рост тревожной статистики можно объяснить тем, что растет и количество тестов, которые сдают россияне – сдают как по инициативе властей, так и по собственному желанию.

Несколько россиян из числа тех, кого задел COVID-19 и кто уже идет на поправку, рассказали в интервью газете ВЗГЛЯД о своем личном опыте.

Бухгалтер из Нижнего Новгорода Ирина Талашкевич (54 года) признается, что еще месяц назад не особо верила в угрозу заражения.

«Всегда кажется – даже если вирус где-то есть, то это случится не с нами. У меня все начиналось как банальная простуда. Небольшая температура появилась, других сильных симптомов не было. Хорошо, что я вовремя обратилась за помощью, и, когда тест на вирус дал положительный результат, то это, конечно, сильно испугало», – рассказывает женщина. «Я так и не знаю, собственно, где могла заразиться. Но то, что я прошла курс лечения дома, и все обошлось довольно легко – это благодаря тому, что я всерьез отнеслась к своему недомоганию и сразу обратилась к врачам», – уверена Ирина.

Вера Зверева (53 года) также работает бухгалтером, но уже в Йошкар-Оле. На ее страничке «ВКонтакте» остались сделанные еще в марте предположения о том, что коронавирус – это некое символическое аутоиммунное заболевание нашей планеты. Такие рассуждения тогда были в моде: землянам напомнили о необходимости остановиться, отдохнуть, побыть наедине со своими мыслями, а также позволить очиститься «нашим любимым туристическим местам», вроде Венеции. Последний раз Вера заходила на свою страницу 3 апреля. 4-го ее увезли в больницу.

«Я попала в больницу с температурой под сорок. Когда начали лечение в стационаре, ставили капельницы, температура на время падала, но потом снова подскакивала до сорока. Так продолжалось две недели.

14 дней я провела в реанимации, меня подключили к аппарату ИВЛ. Боролась за свою жизнь»,

– вспоминает теперь Вера. А ведь начиналось, по ее словам, все сравнительно безобидно. «В первый день болезни температура была 37,5. Из лекарств принимала только парацетамол. Но температура росла, и сразу появилась мысль про коронавирус. Стало, конечно, не по себе. Могу посоветовать всем при первых симптомах болезни не ждать, а сразу обращаться к врачам. Пока сказать, что я полностью восстановилась, не могу. Это долгий путь. До сих пор у меня большая слабость, не прошло поражение легких, предстоит длительное лечение. Очень хочется жить, дышать и радоваться жизни», – признается женщина.

«Это чудо, что я после такого тяжелого состояния возвращаюсь к жизни, мне повезло оказаться в заботливых руках. Да и близкие меня все время поддерживали, говорили: держись. Постоянно около меня находились медработники, оказывали мне помощь, я очень им благодарна Медикам, конечно, сейчас очень тяжело. Работают не покладая рук, все силы отдают больным», – подчеркивает Вера.

Пенсионеры из Череповца Зинаида Васильевна и Александр Васильевич Зеленцовы также оказались среди тех, кто победил COVID-19, несмотря на серьезный возраст. Сейчас они уже дома и чувствуют себя хорошо.

«Мне 73 года, никогда до этого не лежала в больнице, под капельницами. До болезни я даже посмеивалась. Не верила, конечно, что заболею. Но вот так вышло… Моему мужу недавно сделали операцию на сердце. Положили в госпиталь в Питере, его потом закрыли на карантин по коронавирусу, – рассказывает теперь Зинаида Васильевна. – После выписки муж пожаловался на жар. Померила ему температуру – 38,5, подскочило давление, тахикардия».

Тогда супруги вызвали скорую. «Спасибо врачам, сразу отвезли в инфекционную, сразу сделали пробу на вирус – оказалась положительной, – и перевели в моногоспиталь. Меня тоже взяли на контроль, а потом и у меня проба оказалась положительной. Положили в одну палату с мужем – так было легче переживать, все-таки рядом. Ему пришлось тяжелее, его три раза подключали к ИВЛ. Спасибо нашему врачу Юрию Николаевичу Попову, доктору от Бога, спасибо медбрату Саше и девочкам-медсестрам. Я пролежала в больнице две недели, муж – 18 дней».

Все это время родные поддерживали Зеленцовых – телефоны в палате разрывались от звонков, добавляет женщина. «Но, конечно, тяжело. Особенно если знать, что в моногоспитале находятся и маленькие дети – лет трех, по-моему. Если о себе не думаешь – мы допустим, уже пожили, – то тяжело думать о детях, о внуках. Не хочется их «подставлять» – чтобы им не пришлось за нами ухаживать», – сказала Зеленцова.

После выписки, по ее словам, соседи по дому проявили себя по-человечески – не шарахались, справлялись о самочувствии. «Думаю, что все еще наладится в будущем – хотя все и не будет таким, как раньше. Но нужно себя беречь, и не подвергать опасности других – не буди лихо, пока тихо», – подытожила пенсионерка.

Исповеди о личном опыте поединка с болезнью несложно найти и в Facebook. Сарра Нежельская, генеральный директор в Благотворительном фонде «Помоги.Орг», живет в ближнем Подмосковье. Она признается друзьям:

«Я потихоньку выздоравливаю, анализы становятся лучше с каждым днем. Еще слабость, еще, бывает, болит голова и кашель – поэтому не разрешают разговаривать, чтобы не провоцировать его, еще есть слабенькие ночные лихорадки и иногда опять начитают болеть мышцы. Но, в целом, это ничего, по сравнению с той черной страшной ямой, в которой я была. Хуже ничего в моей жизни не было. Если честно, я не думала, что выживу – так было плохо», – пишет Нежельская.

«Я молюсь за всех болеющих, очень прошу, чтобы вирус ушел. И я очень переживаю за майские праздники: пропагандисты рассказали людям, что это обычный грипп. Это нифига не грипп. Даже близко», – подчеркивает она, сопровождая пост селфи из больничной палаты.

Тем временем и врачи, и власти напоминают, что опасность для россиян еще отнюдь не миновала, ослаблять бдительность еще рано. «Рост заболеваемости сохраняется, тяжелых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует, – сообщил РИА Новости главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. – Молодые стали болеть больше, поэтому для них еще опаснее собираться большими группами – все эти шашлыки, компании, массовые гуляния. Поэтому я призываю всех серьезно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками».

«Многие недооценивают опасность коронавируса. Люди, даже когда им напрямую говоришь о том, что я сама пережила, все равно до конца не верят. Но я была свидетельницей двух смертей от коронавируса. Очень тяжело это. Страшно, когда сама борешься за жизнь и при этом видишь, что все может закончиться в любой момент», – добавляет в интервью газете ВЗГЛЯД Вера Зверева.

«Сейчас всем близким, всем знакомым, а по моей работе у меня большой круг общения, я говорю: берегите себя. Видя, как страдают люди, учитывая свой опыт, как мне было тяжело, хочу сказать: соблюдайте меры предосторожности, оставайтесь дома, никуда не выходите. В магазин ходите как можно реже. Если вышли: максимально предохраняйтесь, надевайте маски, перчатки, используйте антисептики, – призывает бывший пациент. – Защитите себя, своих близких и будьте здоровы».

Теги:

эпидемии

,

больницы

,

коронавирус