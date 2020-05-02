Китай сообщил о сильном росте железнодорожных перевозок с Европой

02.05.2020, 14:48, Новости дня

Количество железнодорожных перевозок между Китаем и Европой в апреле возросло на 46% в годовом выражении, в общей сложности было перевезено 88 тыс. грузовых контейнеров, сообщило Центральное телевидение Китая.

В первые четыре месяца 2020 года число грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой достигло 2,92 тыс. это на 24% выше показателя аналогичного периода 2019 года, передает ТАСС.

С января по апрель было перевезено 262 тыс. контейнеров, это на 27% больше, чем в тот же период в 2019 году. Из Китая в Европу было совершено 1638 поездок, перевезено свыше 148 тыс. контейнеров. В обратном направлении было произведено 1282 поездки и отправлено 114 тыс. контейнеров.

В условиях пандемии «грузовые железнодорожные перевозки являются надежным транспортным каналом, соединяющим Китай, Европу, а также страны – участницы инициативы «Один пояс – один путь», отмечается в репортаже канала.

Китай за 1,5 месяца доставил в Венгрию, Германию, Испанию, Италию, Нидерланды, Польшу и Чехию, было отправлено по железной дороге свыше 3,1 тыс. тонн медицинских материалов для профилактики и борьбы с заболеванием, вызываемым коронавирусной инфекцией.

В начале апреля Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом 26 тонн, включающий инфракрасные термометры, маски, респираторы, защитные костюмы и другие средства защиты.