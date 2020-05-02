 

Hill – новый пресс-секретарь Белого дома обещает никогда не лгать журналистам

02.05.2020, 14:43, Новости дня

Кейли Макинани, которая с недавнего времени стала новым пресс-секретарём Белого дома, в ходе своего первого общения с представителями СМИ пообещала, что никогда не будет им врать, пишет The Hill. «Я никогда не буду вам лгать, даю вам слово», — подчеркнула она.


Reuters

Новый пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани пообещала никогда не лгать журналистам, пишет The Hill.

«Я никогда не буду вам лгать. Даю вам слово», — сказала она в ходе своего дебютного общения с представителями СМИ.

Такой ответ она дала одному из журналистов, который поинтересовался, может ли она пообещать никогда не врать прессе.

Макинани за более чем полчаса ответила на вопросы всех присутствовавших на брифинге журналистов. Среди обсуждаемых тем были коронавирус, Китай, ситуация с бывших советником по национальной безопасности Майклом Флинном, а также обвинения кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена в сексуальных домогательствах.

Как отмечает издание, Макинани редко отклонялась от сценария, обеспечивая каждым своим ответом последовательную и надёжную защиту для президента Трампа. Она мало спорила с журналистами и хвалила своего босса, говорится в статье.



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