 

Андрей Григорьев-Апполонов показал записанный к 1 Мая архивный ролик с Софией Ротару

02.05.2020, 14:30, Разное

Известный отечественный эстрадный исполнитель, участник некогда мегапопулярной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов на странице в Instagram обнародовал архивный ролик, записанный к 1 Мая. В кадре можно увидеть участников коллектива, принимающих участие в создании к празднику клипа Софии Ротару.
Найденный Андреем Григорьевым-Апполоновым в архиве ролик весьма заинтересовал преданных фанатов музыкального коллектива. В материале можно наблюдать не только процесс создания клипа, услышать исполнение любимицей миллионов слушателей Софией Ротару песни «Москва майская», но и увидеть по-настоящему «золотой» состав «Иванушек International». В кадрах архивного материала мелькает Игорь Сорин, умерший в возрасте 28 лет в 1998 году, сам Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев. Позже Сорина заменил Олег Яковлев, но и он ушёл из жизни несколько лет назад.

В комментариях многие подписчики благодарят Григорьева-Апполонова за «ностальгическое» видео, позволившее с другой стороны наблюдать за работой артистов, услышать голос Софии Ротару и снова увидеть Сорина, которого очень не хватало группе. Фолловеры попросили музыканта «порыться в архивах», пока позволяет самоизоляция, и продолжать их радовать неизвестными, но весьма любопытными материалами.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Алек Болдуин и его супруга не обсуждают при детях тему пандемии коронавируса

14.04 / Не вредные советы: Эллен Дедженерес показала, как сделать правильную защитную маску из подручных средств

26.04 / Мнение: А ВЫ ещё не больны “карантином головного мозга”? Тогда они идут к вам!

13.04 / Малышева заявила о связи между смертностью от COVID-19 и вакцинацией БЦЖ

30.04 / Специалисты рассказали, стоит ли дезинфицировать покупки для защиты от коронавируса

03.04 / Кто больше: Малахов и Борисов соперничают за эфир с Самойловой, предлагая больше миллиона рублей

03.04 / В Подмосковье две школьницы провалились под лед

26.03 / Датские ученые предупредили об опасности самолечения коронавируса

06.04 / Мнение: Платное тестирование от COVID-19

01.04 / Технологии: Почему люди готовы жертвовать своими правами ради безопасности. Объясняет политолог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска