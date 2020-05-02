Андрей Григорьев-Апполонов показал записанный к 1 Мая архивный ролик с Софией Ротару

02.05.2020, 14:30, Разное

Известный отечественный эстрадный исполнитель, участник некогда мегапопулярной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов на странице в Instagram обнародовал архивный ролик, записанный к 1 Мая. В кадре можно увидеть участников коллектива, принимающих участие в создании к празднику клипа Софии Ротару.

Найденный Андреем Григорьевым-Апполоновым в архиве ролик весьма заинтересовал преданных фанатов музыкального коллектива. В материале можно наблюдать не только процесс создания клипа, услышать исполнение любимицей миллионов слушателей Софией Ротару песни «Москва майская», но и увидеть по-настоящему «золотой» состав «Иванушек International». В кадрах архивного материала мелькает Игорь Сорин, умерший в возрасте 28 лет в 1998 году, сам Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев. Позже Сорина заменил Олег Яковлев, но и он ушёл из жизни несколько лет назад.

В комментариях многие подписчики благодарят Григорьева-Апполонова за «ностальгическое» видео, позволившее с другой стороны наблюдать за работой артистов, услышать голос Софии Ротару и снова увидеть Сорина, которого очень не хватало группе. Фолловеры попросили музыканта «порыться в архивах», пока позволяет самоизоляция, и продолжать их радовать неизвестными, но весьма любопытными материалами.