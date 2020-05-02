Клещи проснулись раньше срока в Москве

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02.05.2020, 14:30, Новости дня

От укусов клещей в Москве пострадали уже более ста человек, насекомые проснулись раньше срока, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В сообщении на портале указывается, что «с начала весны за помощью после укуса этих насекомых обратились уже 112 человек». По данным Роспотребнадзора, «случаев заражения инфекционными заболеваниями не выявлено».

Отмечается, что, несмотря на режим самоизоляции для горожан, меры по снижению активности клещей проводятся, особо охраняемые природные территории обрабатывают безопасными средствами.

«Специалисты рекомендуют при выходе на улицу надевать облегающую закрытую одежду из плотных тканей и головной убор. Также следует отдать предпочтение высокой обуви, в которую можно заправить брюки и использовать средства от клещей. Домашних питомцев рекомендуют обработать специальными составами для защиты от насекомых», – добавляется в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от клещей при посещении лесов, парков и дач.



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