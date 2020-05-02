 

В метро Москвы решили начать продавать маски

02.05.2020, 14:30, Новости дня

Пассажиры метро Москвы со следующей недели смогут приобрести маску в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Ликсутов заявил, что в рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы почти на каждой станции московского метро будет организована продажа медицинских масок, «цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках», передает ТАСС.

Цель состоит в том, чтобы все пассажиры, которые по каким-либо причинам оказались в метро без маски, при входе смогли приобрести ее.

«Начинаем мы это делать уже с понедельника-вторника следующей недели. Необходимое количество масок уже завезено на склады метро и будет постепенно развозиться на станции. Продажа будет либо в специализированных ларьках, либо в кассах метро», – добавил заммэра.

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