 

«Я всегда любил поесть»: Николай Басков предстал на детском фото в маске поросенка

02.05.2020, 14:30, Разное

Популярный певец Николай Басков опубликовал свой детский снимок в Instagram-аккаунте. Будущий артист предстал перед поклонниками в шутливом образе поросенка — любителя поесть.
Маска с пятачком и банан в руке Баскова подчеркивают склонность к еде еще в юном возрасте. Об этом артист откровенно пишет своим фанатам. Продолжая описание, певец вспоминает знаменитые кинофразы, ставшие классикой юмористического жанра. «Что выросло, то выросло», — подводит итог знаменитость. Хейтеры лишились возможности посмеяться над ним, а преданные поклонники стали убеждать Баскова, что его недостаток не помешал многим любить талантливого певца, обладающего оперным голосом. Кроме того, одна из подписчиц, продолжая реплику, написала, что «вырос замечательный, добрый и красивый мужчина», которому не стоит комплексовать из-за склонности к полноте. Кстати, публичная личность прилагает максимум усилий, чтобы похудеть.

В период самоизоляции проблема лишнего веса заставляет волноваться многих людей, а не только известных артистов. У одних появилась возможность больше времени уделять физическим упражнениям под руководством онлайн-тренеров, другие используют специальные диеты, чтобы держать себя в форме.



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