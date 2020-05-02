 

Первый публичный выход Ким Чен Ына после слухов о его смерти. Видео

02.05.2020, 14:25, Новости дня

Последний раз Ким Чен Ына видели на публике 11 апреля. Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался в ночь на 25 апреля – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме.

У прессы вызывало вопросы то, что Ким Чен Ын впервые за время правления не присутствовал на празднованиях по случаю дня рождения деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.

По данным проекта 38 North, который мониторит ситуацию в КНДР, специальный бронированный железнодорожный состав, который использует Ким Чен Ын, не позже 21 апреля прибыл на станцию вблизи курортного города Вонсан. В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын жив и с 13 апреля находится в районе Вонсана.

Северокорейский дипломат, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил 25 апреля, что информация о болезни Ким Чен Ына не соответствует действительности.

видео

Видео: The Telegraph / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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