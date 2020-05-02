Посол Украины в Германии отказался отмечать капитуляцию Берлина с российским коллегой

02.05.2020, 14:25, Новости дня

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения бургомистра Берлина принять участие в мероприятии по случаю годовщины капитуляции Германии во Второй мировой войне из-за участия в нем российского посла. Об этом 1 мая сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

Приглашение принять участие в церемонии возложения венков перед берлинским домом на Шуленбургринг, где 2 мая 1945 года капитулировал Вермахт, бургомистр Михаэль Мюллер отправил послам Украины, России и Беларуси три недели назад.

Мельник поблагодарил бургомистра и назвал его приглашение “признанием неоспоримого вклада украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима”, однако от участия отказался.

Посол подчеркнул, что память о жертвах Второй мировой войны была для него “моральной обязанностью”, однако он вынужден отказаться, потому что “даже в самом страшном кошмаре не мог представить возложение венков вместе с представителем страны, которая более шести лет цинично ведет кровавую войну на востоке Украины”.

Мельник напомнил, что с 2014 года жертвами российской агрессии стали более 14 тыс. украинцев, Россия аннексировала Крым и оккупировала значительную часть Донбасса.

Дипломат выразил сожаление, что в Берлине до сих пор нет памятника украинским жертвам нацизма, а уровень знаний немецкой общественности об этих жертвах Украины по сей день крайне ограничены. Он напомнил, что эсэсовцы убили более 5 млн жителей Украины, которая была полностью оккупирована между 1939 и 1944 годами.

Украинский посол призвал Бундестаг и власти Берлина возвести мемориал украинским жертвам национал-социализма в немецкой столице, а также создать соответствующий информационный центр.

Издание отмечает, что послы России и Украины уже пять лет вместе не участвуют в памятных мероприятиях по случаю окончания Второй мировой войны.

2 мая 1945 года немецкий генерал Хельмут Вейдлинг подписал приказ о выводе войск, сражавшихся в Берлине, после чего с остатками гарнизона сдался в плен.