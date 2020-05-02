 

Посол Украины в Германии отказался отмечать капитуляцию Берлина с российским коллегой

02.05.2020, 14:25, Новости дня

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения бургомистра Берлина принять участие в мероприятии по случаю годовщины капитуляции Германии во Второй мировой войне из-за участия в нем российского посла. Об этом 1 мая сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

Приглашение принять участие в церемонии возложения венков перед берлинским домом на Шуленбургринг, где 2 мая 1945 года капитулировал Вермахт, бургомистр Михаэль Мюллер отправил послам Украины, России и Беларуси три недели назад.

Мельник поблагодарил бургомистра и назвал его приглашение “признанием неоспоримого вклада украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима”, однако от участия отказался.

Посол подчеркнул, что память о жертвах Второй мировой войны была для него “моральной обязанностью”, однако он вынужден отказаться, потому что “даже в самом страшном кошмаре не мог представить возложение венков вместе с представителем страны, которая более шести лет цинично ведет кровавую войну на востоке Украины”.

Мельник напомнил, что с 2014 года жертвами российской агрессии стали более 14 тыс. украинцев, Россия аннексировала Крым и оккупировала значительную часть Донбасса.

Дипломат выразил сожаление, что в Берлине до сих пор нет памятника украинским жертвам нацизма, а уровень знаний немецкой общественности об этих жертвах Украины по сей день крайне ограничены. Он напомнил, что эсэсовцы убили более 5 млн жителей Украины, которая была полностью оккупирована между 1939 и 1944 годами.

Украинский посол призвал Бундестаг и власти Берлина возвести мемориал украинским жертвам национал-социализма в немецкой столице, а также создать соответствующий информационный центр.

Издание отмечает, что послы России и Украины уже пять лет вместе не участвуют в памятных мероприятиях по случаю окончания Второй мировой войны.

2 мая 1945 года немецкий генерал Хельмут Вейдлинг подписал приказ о выводе войск, сражавшихся в Берлине, после чего с остатками гарнизона сдался в плен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции сил ООС, у украинских военных без потерь

03.04 / Нефть подешевела после резкого скачка цен

16.04 / Украина и “ЛДНР” провели обмен удерживаемыми лицами, Черновол избрали меру пресечения. Главное за день

18.04 / Глава Черновицкой ОГА призвал жителей области поздравлять друг друга с Пасхой онлайн

30.03 / Выход из международной изоляции – это главная ставка России в эпоху коронавируса

02.05 / Трамп впервые за месяц покинул Белый дом

27.03 / В Узбекистане первая смерть пациента с коронавирусом: 72-летняя женщина заразилась от дочери

27.04 / Дело об убийстве Гандзюк: Левин отказывается сотрудничать со следствием – СМИ

31.03 / Опубликовано фото новой формы сборной РФ по футболу

26.04 / Новый смартфон ZTE Blade V 2020 получит платформу MediaTek Helio P70

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска