Кулеба: Приветствую решение номинировать нового посла США в Украине, с нетерпением жду его прибытия в Киев

02.05.2020, 14:25, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение президента США Дональда Трампа предложить на должность посла Соединенных Штатов в Украине генерала Кита Дейтона. Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

Он отметил, что встречался с Дейтоном в Киеве, куда тот приезжал в качестве военного советника.

“Приветствую решение номинировать нового посла США в Украине. С нетерпением жду его прибытия в Киев. Мы встречались с генералом Китом Дейтоном еще в его статусе военного советника в Украине, и наше взаимодействие всегда было отличным”, – написал он.

I welcome the decision to nominate a new U.S. ambassador to Ukraine and look forward to welcoming him in Kyiv. I have met Gen. Keith W. Dayton in his capacity of Ukraine’s defense reform adviser. Working with him has always been a wonderful experience. pic.twitter.com/UsU9vmBEe5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 2, 2020

О том, что Трамп внес кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине, сообщил 1 мая Белый дом.

Генерал-лейтенант в отставке Дейтон является директором Центра имени Джорджа Маршалла в Германии. Кроме того, он служит старшим советником по вопросам обороны США в Украине. Ранее Дейтон был в том числе атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.

Для официального назначения на должность посла США Дейтон должен пройти процедуру согласования в Сенате.

В 2016–2019 годах посольством США в Украине руководила Мари Йованович. Срок ее полномочий заканчивался в июле, однако она покинула Киев досрочно, в мае. Это произошло на фоне недовольства послом со стороны администрации президента Дональда Трампа.

Уильям Тейлор прибыл в Украину после отставки Йованович. 1 января 2020 года он передал свою должность замглавы миссии США в Украине Кристине Квин.