Как правильно чихать и кашлять

02.05.2020, 14:20, Разное

Все ОРВИ (и грипп, и коронавирус тут не исключение) передаются двумя путями: воздушно-капельным и через прикосновение. Наша инструкция поможет минимизировать эти риски.

Как правильно

Чихать в салфетку или одноразовый платок. Именно этот способ рекомендуют Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC).

Плюсы: Этот способ помогает избежать распространение вируса воздушно капельным путем, и при условии, что платок будет сразу выброшен, а руки помыты, отмечает риск передачи вируса контактным способом.

Минусы: Не всегда есть возможность контролировать позыв к чиханию и кашлю, и платка может просто не оказаться под рукой. И тогда есть риск чихнуть самым опасным способом – в открытую.

Чихать во внутренний сгиб локтя. Способ, который стоит отработать до автоматизма.

Плюсы: не надо тратить время на поиск платка, полностью исключен риск контактной передачи.

Минусы: невозможно полностью предотвратить распространение вируса воздушно-капельным путем.

Как неправильно

Прикрывать рот ладонью. Да, так учили нас мамы в детстве. Чихать не прикрывая рот – и правда очень невежливо.

Плюсы: физический барьер между слюной и окружающей средой.

Минусы: Когда мы прикрывает рот рукой, вместе с частичками слюны на ней оказываются болезнетворные микроорганизмы. Если сразу же не помыть руки (не трогая при этом кран и ни к чему не прикасаясь), то можно оставить их на всех поверхностях, с которыми мы будем соприкасаться. Именно так: через поручни в транспорте, дверные ручки и краны дома и в офисе и происходит большинство заражений ОРВИ.