У Владислава Свешникова и Александра Шаргунова подтвержден коронавирус

02.05.2020, 14:18, Новости дня

Настоятель храма Трех Святителей на Кулишках в Москве протоиерей Владислав Свешников заразился коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" его сын Петр. Анализы на COVID-19 дал положительный результат, диагноз подтвердился после компьютерной томографии. Ранее сообщения о госпитализации Владислава Свешникова с подозрением на коронавирус появились в социальных сетях.

Протоиерей Владислав Свешников — доктор богословия, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, закончил киноведческий факультет ВГИКа.

Также стало известно и о болезни настоятеля московского храма святителя Николая Мирликийского в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова. Об этом сообщил его сын, писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов в своем телеграм-канале. Ранее Сергей Шаргунов сообщил о том, что его отец "тяжко болеет", есть подозрение на коронавирус.