 

У Владислава Свешникова и Александра Шаргунова подтвержден коронавирус

02.05.2020, 14:18, Новости дня

Настоятель храма Трех Святителей на Кулишках в Москве протоиерей Владислав Свешников заразился коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" его сын Петр. Анализы на COVID-19 дал положительный результат, диагноз подтвердился после компьютерной томографии. Ранее сообщения о госпитализации Владислава Свешникова с подозрением на коронавирус появились в социальных сетях.

Протоиерей Владислав Свешников — доктор богословия, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, закончил киноведческий факультет ВГИКа.

Также стало известно и о болезни настоятеля московского храма святителя Николая Мирликийского в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова. Об этом сообщил его сын, писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов в своем телеграм-канале. Ранее Сергей Шаргунов сообщил о том, что его отец "тяжко болеет", есть подозрение на коронавирус.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / На фоне пандемии вырос спрос на бункеры

24.04 / Какие сюрпризы рынок нефти преподнесет на следующей неделе?

09.04 / МИД пообещал ответить на снос памятника маршалу Коневу в Праге

07.04 / S7 получила разрешения на вывоз россиян из Таиланда и Японии

06.04 / В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились четыре человека – Кличко

12.04 / Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты

17.04 / “Коммунисты России” потребовали у ВГТРК прекратить показ сериала “Зулейха открывает глаза”

03.04 / Стилист: После самоизоляции россияне начнут кардинально менять внешность

14.04 / Осторожно, подделка! Как не стать жертвой мошенников при получении пропуска

17.04 / «Аэрофлот» закрыл продажи билетов за границу до августа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска