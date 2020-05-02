 

Хоккей. Андрей Скабелка возглавил ярославский “Локомотив”

02.05.2020, 14:18, Новости дня

Белорус Андрей Скабелка назначен новым главным тренером ярославского хоккейного клуба "Локомотив". 49-летний специалист подписал с железнодорожниками контракт, рассчитанный на три года.

Последним местом работы Скабелки был казахстанский "Барыс", который завершил регулярный чемпионат сезона-2019/20 на второй месте Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде в серии до четырех побед переиграл "Металлург" (4:1), но чемпионат был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Клуб из столицы Казахстана хотел продлить контракт со специалистом, но стороны не смогли договориться о деталях соглашения. В ярославской команде Скабелка сменил канадца Майка Пелино.

Стоит отметить, что белорус выступал за ярославский клуб в качестве игрока с 1995 по 1998 год. В качестве тренера, помимо "Барыса", он работал в новосибирской "Сибири", омском "Авангарде" и нижегородском "Торпедо".

Спустя 22 года Андрей Скабелка возвращается в Ярославль.

Но теперь уже в другой роли. pic.twitter.com/fJfW4EXz5s

— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) May 2, 2020

Напомним, "Локомотив" по итогам регулярного чемпионата сезона-2019/20 занял шестое место в Западной конференции. На старте плей-офф КХЛ железнодорожники уступили финскому "Йокериту" (2:4 – счет в серии). 



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