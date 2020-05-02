Хоккей. Андрей Скабелка возглавил ярославский “Локомотив”
02.05.2020, 14:18, Новости дня
Белорус Андрей Скабелка назначен новым главным тренером ярославского хоккейного клуба "Локомотив". 49-летний специалист подписал с железнодорожниками контракт, рассчитанный на три года.
Последним местом работы Скабелки был казахстанский "Барыс", который завершил регулярный чемпионат сезона-2019/20 на второй месте Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде в серии до четырех побед переиграл "Металлург" (4:1), но чемпионат был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Клуб из столицы Казахстана хотел продлить контракт со специалистом, но стороны не смогли договориться о деталях соглашения. В ярославской команде Скабелка сменил канадца Майка Пелино.
Стоит отметить, что белорус выступал за ярославский клуб в качестве игрока с 1995 по 1998 год. В качестве тренера, помимо "Барыса", он работал в новосибирской "Сибири", омском "Авангарде" и нижегородском "Торпедо".
Спустя 22 года Андрей Скабелка возвращается в Ярославль.
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Но теперь уже в другой роли. pic.twitter.com/fJfW4EXz5s
— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) May 2, 2020
Напомним, "Локомотив" по итогам регулярного чемпионата сезона-2019/20 занял шестое место в Западной конференции. На старте плей-офф КХЛ железнодорожники уступили финскому "Йокериту" (2:4 – счет в серии).
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