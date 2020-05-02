 

Россиянам посоветовали не рисковать с отпуском

02.05.2020, 14:18, Новости дня

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский посоветовал россиянам отложить планы на отпуск за границей до конца года. Не следует бронировать гостиницы или покупать билеты — из-за ситуации с коронавирусом, ими вряд ли получится воспользоваться. "Не стоит увлекаться выгодными предложениями отелей и турфирм", — цитирует Рязанского РИА Новости.

Ситуация со следующим годом пока неясна, подчеркнул Рязанский. Необходимо постоянно мониторить ситуацию и строить планы, исходя из обстановки.

Что касается отдыха внутри страны, то популярные у россиян черноморские курорты вряд ли откроются этим летом. Однако пока еще сохраняется шанс отдохнуть на них в "бархатный сезон" — в сентябре-октябре. В этот период россияне могут отправиться в отпуск и на машине, выбирая регионы, где туристическая инфраструктура уже начнет работать.



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