Роспотребнадзор попросил ввести в Тюменской области «масочный режим»

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02.05.2020, 14:16, Новости дня

Роспотребнадзор попросил главу Тюменской области ввести на территории региона масочный режим, сообщил оперативный штаб области по профилактике коронавируса.

«Роспотребнадзор обратился к губернатору Тюменской области с предложением ввести масочный режим на территории региона», – уточнили в штабе, передает РИА «Новости».

Глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо отметила, что наличие маски снижает риск заражения коронавирусом.

«Сейчас не все жители региона соблюдают социальное дистанцирование, используют маски в общественном транспорте, в магазинах, аптеках. Есть большой риск заражения. Многие регионы уже ввели масочный режим на своих территориях. Маска обязательна для использования в общественных местах», – отметила она.

Напомним, 1 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в Подмосковье «масочного режима» для снижения рисков распространения коронавирус. В случае нарушения жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 4 тыс. рублей.



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