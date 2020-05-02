 

Ангела Меркель сделала важное заявление по вакцине от коронавируса

02.05.2020, 14:09, Разное

Немецкий государственный и политический деятель Ангела Меркель недавно заявила, что вакцины от коронавируса COVID-19, если таковые в будущем удастся создать учёным ЕС, будут доступны во всём мире. Федеральный канцлер Германии заверила, её страна готова взять на себя эту ответственность.
Согласно имеющейся информации, на 2 мая в мире зафиксировано около 3,4 миллиона инфицированных вирусом нового типа. Свыше 230 тысяч заражённых скончалось, а больше миллиона человек успешно победили болезнь. Учёные разных государств, в том числе и входящих в состав ЕС, активно трудятся над созданием вакцины от COVID-19, но пока средство от инфекции разработать никому не удалось.

Ангела Меркель говорит, что для проведения этапов создания вакцины нужно изыскать около 8 миллиардов евро, поэтому Германия окажет «весомый вклад» в общее дело борьбы с провоцирующим смертельную пневмонию вирусом. При этом немецкий канцлер считает, трудиться над разработкой эффективного средства борьбы с коронавирусом COVID-19 должны не только госструктуры, но также и частные фонды, в данном вопросе тесно сотрудничая с Всемирной организацией здравоохранения. Если же первыми препарат разработают в Европейском союзе, то Меркель подчёркивает, он окажется доступным во всех регионах мира.



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