Удар битой от Марго Робби, сумкой от Кэмерон Диас и мячом от Скарлетт Йоханссон: новый зрелищный флешмоб в Instagram

02.05.2020, 13:55, Разное

Instagram-флешмоб со стойкой на руках и футболкой, начатый Томом Холландом, кажется детским лепетом по сравнению с тем, что устроили в той же социальной сети Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Холли Берри, Флоренс Пью, Дрю Бэрримор, Розарио Доусон, Зои Салдана и многие другие актрисы. Они буквально разгромили Instagram своим челленджем под названием Boss B**** Fight. Кратко его суть можно описать так: чей удар будет сильнее, изобретательнее и чье падение фееричнее. Напрашивается пометочка “Не повторять! Опасно для здоровья”, так как все трюки в видео выполнены профессиональными актрисами и каскадерами, но думаем, фанатов уже не остановить от продолжения флешмоба.

Старт этой максимально зрелищной эстафете подала Зои Белл, актриса и каскадер, среди наиболее известных работ которой “Зена – королева воинов” и “Убить Билла”. Начинается 5-минутный ролик довольно безобидно: Зои сидит на диване с книгой и говорит, как ей скучно, но вдруг ей в голову приходит идея – не самая очевидная, но результат поражает! Видео за 14 часов собрало уже более 2 миллионов просмотров, и уверены, это только начало.

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Публикация от @margotrobbie1 Май 2020 в 12:34 PDT

Разнообразные челленджи и эстафеты – уже давно введенное в обиход селебрити и их подписчиков развлечение. Которое, к слову, иногда делается не только забавы ради, но и помогает собрать деньги на благотворительность – например, как это произошло в свое время со знаменитым Ice Bucket Challenge. Карантин же, кажется, еще больше активизировал любовь звезд к разнообразным флешмобам, которые теперь один другого краше и забавнее. Так, Жерар Пике научился играть в теннис с рулоном туалетной бумаги, присоединившись к #20TouchChallenge, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес раскрыли свои романтические секреты в #coupleschallenge, а Дженнифер Гарнер показала, как отжимается на полу вместе с движением #istayhomefor. Яркий флешмоб запустил и актер Билли Портер, предложивший всем и каждому повторить его образ с последнего Бала костюма Met Gala.