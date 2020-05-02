Глава МИД Ирана высказался о распространении США оружия

02.05.2020, 13:53, Новости дня

США пытаются продлить оружейное эмбарго для Ирана и сами торгуют оружием по всему миру, сообщил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

«Госсекретарь США Майкл Помпео, очевидно, так обеспокоен Ираном, что распространяет оружие по всему миру», – сообщил Зариф в соцсетях, передает ТАСС.

Он напомнил, что до 1979 года Иран был крупным импортером американского оружия.

Министр добавил, что США долгое время являлись лидером в мире по военным расходам, продаже оружия и были «главным зачинщиком военных конфликтов».

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов сделать все, чтобы не допустить закупки Тегераном военной бронетехники у РФ или Китая после окончания оружейного эмбарго.

Ранее главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсуждали проблематику ядерной сделки в свете планов США продлить против Ирана оружейное эмбарго.