 

На просторах Instagram продают страницу Алины Кабаевой

02.05.2020, 13:53, Разное

Алина Кабаева не выставляет напоказ личную жизнь, поэтому не открывает аккаунты в социальных сетях. Спортсменка не против того, чтобы ее поклонники создавали фан-страницы, но недавно микроблог выставили на продажу.
Данный Instagram-аккаунт являлся единственным, отслеживавшим жизнь 36-летней гимнастки. Авторы страницы не уточняют причину решения закрыть страницу, объяснив лишь, что хотят продать группу или отдать в хорошие руки.

Примечательно, что на фан-страницу Кабаевой подписаны 60,6 человек, в их число входят и ее поклонники, и коллеги. Многих фолловеров расстроило решение создателей группы, ведь теперь информация о достижениях известной гимнастки может оказаться недоступной.



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