 

Собянин о карантине по коронавирусу в Москве: Меры могут быть ужесточены

02.05.2020, 13:50, Разное

Выход большого интервью Собянина на телеканале “Россия 1” практически совпал с новым рекордом по количеству заболевших. По данным на 2 мая, в Москве за сутки выявлено 5358 зараженных COVID-19 – таких больших цифр в столице еще не было.

В этой ситуации, естественно, об ослаблении режима самоизоляции говорить не приходится. Собянин четко дал понять, когда закончится карантин в Москве. Послабления местные власти начнут делать только после того, как рост количества заболеваний удастся остановить.

Столичный градоначальник уверен, что город еще не прошел самую страшную фазу борьбы с COVID-19. “Никакие меры послабления допускать нельзя”, – заявил он. Собянин подчеркнул, что если ситуация ухудшится, карантин в Москве ужесточат.

“Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков”, – обозначил возможные меры он.

По мнению мэра, ситуация с коронавирусом в России развивается по европейскому сценарию. Все дело в том, что COVID-19 проникал на территорию государства практически со всех сторон. “Из Соединенных Штатов, из Юго-Восточной Азии – то есть, вообще, по всему периметру, со всего мира”, – уточнил Сергей Собянин.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 2 Май 2020 в 1:54 PDT

Напомним, всеобщий режим самоизоляции в стране был объявлен в конце марта 2020 года. Об этом во время обращения к народу рассказал президент страны Владимир Путин.

Когда закончится карантин в Москве и других регионах, зависит от темпов распространения коронавируса. Во время одного из последних совещаний в конце апреля Путин заявил, что ослабление режима в некоторых регионах может начаться уже после майских праздников, если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной.



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