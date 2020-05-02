 

В РФ продажи автомобилей Mazda выросли на 15 процентов

02.05.2020, 13:49, Новости дня

Японский автогигант Mazda в первом квартале 2020 года продал на российском рынке свыше 7,5 тысяч новых машин, что на 15% больше, чем годом ранее.

По информации от специалистов АЕБ, к настоящему времени доля компании на российском рынке составила 1,9%, тогда как годом ранее этот результат достигал лишь 1,7%. Наибольшим спросом у россиян пользуется модель компактного кроссовера Mazda CX-5, который выбрали 5,5 тысяч клиентов за первые 3 месяца 2020 года. Кроме того, за счет увеличения спроса автомобиль вошел в ТОП-25 самых продаваемых машин в России.

Также совсем недавно стало известно о выходе спецверсии 2 White Comfort, которая получила белые оттенки в кузове и салоне. Пока модель продается исключительно на внутреннем рынке.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Песков заявил об очень конструктивной беседе Путина и Трампа по коронавирусу

21.04 / В Севастополе начали операцию по постановке крейсера «Москва» в сухой док

10.04 / В Москве первый водитель остановлен за нарушение карантина

27.03 / Слава Рабинович: Развязав войну против ОПЕК, Путин не отдает себе отчета, что это не украинская армия образца 2014 года

28.04 / Путин: В РФ удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса

16.04 / В Израиле провалились очередные переговоры о создании правительства

13.04 / Ученые рассказали, кто больше всего склонен к занятиям творчеством

27.04 / «Лукойл» спрогнозировал резкое снижение цены на нефть Brent

29.03 / Работающая в Италии медсестра из Украины: Умерших не успевают кремировать

02.04 / Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска