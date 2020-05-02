В РФ продажи автомобилей Mazda выросли на 15 процентов

02.05.2020, 13:49, Новости дня

Японский автогигант Mazda в первом квартале 2020 года продал на российском рынке свыше 7,5 тысяч новых машин, что на 15% больше, чем годом ранее.

По информации от специалистов АЕБ, к настоящему времени доля компании на российском рынке составила 1,9%, тогда как годом ранее этот результат достигал лишь 1,7%. Наибольшим спросом у россиян пользуется модель компактного кроссовера Mazda CX-5, который выбрали 5,5 тысяч клиентов за первые 3 месяца 2020 года. Кроме того, за счет увеличения спроса автомобиль вошел в ТОП-25 самых продаваемых машин в России.

Также совсем недавно стало известно о выходе спецверсии 2 White Comfort, которая получила белые оттенки в кузове и салоне. Пока модель продается исключительно на внутреннем рынке.