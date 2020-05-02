Личное: Судебные перспективы Леры Кудрявцевой

02.05.2020, 13:31, Разное

Самая загадочная женщина российского шоубизнеса Лера Кудрявцева в конце прошлого года была названа проституткой Андреем Разиным.

Вопиющий случай, когда очень милый и дружелюбный продюсер группы Ласковый май взял и вывалил ведро помоев на коллегу по цеху.



Фото: Соцсети

Лера Кудрявцева думала полгода как отомстить Андрею. Тем более, что такие слухи ей, порядочной жене и матери, откровенно мешали. Хватало и тех домыслов, что с СерГеем Лазаревым они всем врали.

Лера подошла к проблеме очень серьёзно. Вытащила груди. Ещё чем-то там переболела, и подала на Андрея Разина в суд!

Вообще, такие действия очень ведь адекватны — в правовом государстве защитить свою честь в суде!

Я переговорила с юристами, чтобы узнать перспективы дела, и выяснилось, что перспектив, кроме позора, у Леры нет никаких.



Фото: Соцсети

То есть, когда бывший депутат Разин притащит в суд свидетелей, которые подтвердят занятия Леры сексом за деньги, решение будет однозначным — отказ в иске.

Судья, конечно, офигеет от людей, дающих такие показания, а Лера, вместо компенсации, получит решение, фактически означающее, что её социальная ответственность очень низка.

После процесса Лера останется с официальной бумагой, которая подтверждает слова Андрея. Вместо слухов о возможном аморальном поведении, у нас будет непреложный факт.

Если мне не изменяет память, такого у нас в стране ещё не было. Были слухи, что та или иная особа — эскортницы. Но вот официального звания «проститутка», подтверждённого решением суда — такого ещё точно не было.

На мой взгляд, то, что Лера подала в суд на Андрея, это прекрасно. Все те, кого пресса обвиняет в эскорте, должны подавать в суд, который вынесет постановление, определяющее насколько слухи соответствуют истине.

Со своей стороны, я обещаю и Андрею, и Лере свою информационную поддержку — суды у нас это очень любят. Пусть истина всплывёт — хватит нам слухов! Нужны официальные бумаги! Проститутка? Иди в суд и получи документ!

Тогда, быть может, и вранья станет меньше. А то сидят, понимаешь, на чемоданах Луи Виттон и говорят, что ни разу не были в сауне!