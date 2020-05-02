 

Вирусологи представили экономную методику анализов на коронавирус

02.05.2020, 13:30, Разное

Немецкие вирусологи после проверки представили экономную методику анализов на ‎SARS-CoV-2. Она особенно актуальна в ходе массового ПЦР-тестирования.
Специалисты Universität des Saarlandes предлагают в процессе предварительного тестирования исследовать смесь образцов биологического материала многих пациентов, у которых отсутствуют симптомы коронавируса. Если выявляется положительный результат, исследователи проводят индивидуальную проверку. Отрицательный показатель позволяет экономить значительное количество тест-систем, подчеркивает руководитель института вирусологии при университете Сигрун Смола. Методика ранее применялась при анализе крови доноров.

Ученые проверили её на пациентах своей клиники, а также на контингенте домов престарелых в Сааре. Таким образом, создается возможность максимально быстро протестировать значительное количество людей для выявления истинных размеров пандемии коронавируса.



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