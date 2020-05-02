На 57-м году жизни скончался актер из «Клиники» Сэм Ллойд

02.05.2020, 13:30, Разное

Американский киноактер Сэм Ллойд, сыгравший юриста Тэда Бакленда в многосерийной ленте «Клиника», умер на 57-м году жизни. Причиной его смерти стала онкологическая болезнь.

По данным издания Variety в начале минувшего года в январе 2019 года у Ллойда выявили рак и опухоль головного мозга, которую невозможно было удалить хирургическим путем. Со временем метастазы распространились на легкие, печень, а также поразили челюсть и позвоночник.

В фильмографии 56-летнего актера, приходившегося племянником звезды Голливуда Кристофера Ллойда, насчитывается свыше 50 картин. Зрителям запомнилось участие Сэма Ллойда в «Городе хищниц», «Американской семейке», «Отчаянных домохозяйках» и других сериалах, а также кинолентах «Маменькин сынок», «Флаббер». Кроме актерской деятельности, он серьезно занимался музыкой и являлся фронтменом группы The Blanks.