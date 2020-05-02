Возложение венков по случаю 75-летия капитуляции вермахта состоялось в Берлине

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02.05.2020, 13:30, Новости дня

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев вместе с правящим бургомистром столицы Германии Михаэлем Мюллером возложили венки по случаю 75-летия капитуляции войск вермахта в Берлине.

Торжественное мероприятие прошло возле дома, в котором 2 мая 1945 года немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта в Берлине, передает ТАСС.

Кроме Нечаева и Мюллера, венок возложил посол Белоруссии Денис Сидоренко.

Газета Der Tagesspiegel в пятницу сообщила, что бургомистр приглашал на мероприятие также главу украинской дипмиссии, но тот отказался.

Из-за ситуации с коронавирусом возложение прошло без широкого участия публики. При этом на улице, соблюдая дистанцию в полтора метра, собрались несколько десятков случайных прохожих.

«Сейчас мы боремся с коронавирусом, но есть и другие вещи, которые не теряют важности. Все мы знаем, что это (2 мая 1945 года) был важный шаг к окончанию войны», – сказал Мюллер.

Он призвал бороться с любыми проявлениями ксенофобии.

8 и 9 мая состоятся церемонии возложения цветов возле советских памятников в Тиргартене и Трептов-парке. Массовые мероприятия в Германии из-за коронавируса запрещены.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как взятие Берлина увенчало подвиг советского солдата.



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