Смартфон iPhone 11 является лидером по популярности в Китае уже семь месяцев

02.05.2020, 13:30, Разное

В Китае, по данным Counterpoint Research, продажи смартфонов снизились в среднем на 22% за год, а в феврале – на 35%. Однако Apple iPhone 11 уже на протяжении семи месяцев является наиболее популярным, и его спрос в первом квартале 2020-го упал всего на 1%.

Устройство «яблочной» корпорации стало за этот период самым продаваемым смартфоном на просторах Поднебесной. В «пятерку» лидеров по популярности вошли также гаджеты компаний Huawei с долей на рынке в 39%, Vivo, Oppo,а также Xiaomi. При этом реализация мобильных аппаратов Huawei возросла в годовом исчислении на 6%.

На мировом рынке лидером, согласно отчетам аналитиков из IDC и Canalys, остается корпорация Samsung. Однако Apple является одним из производителей, меньше всего пострадавших из-за пандемии коронавируса.