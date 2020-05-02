Уникальное древнее кладбище в Венгрии, на котором заметили полсотни удлиненных человеческих черепов

02.05.2020, 13:21, Разное

Чаще всего при слове "вытянутые черепа" люди вспоминают черепа из Паракаса (Перу). Они действительно настолько впечатляющие с виду, что можно принять их за черепа инопланетян.

Однако лишь немногие знают, что подобная практика существовала во многих частях мира, причем даже чаще, чем в Южной Америке. Недавно группа ученых исследовала 51 вытянутый человеческий череп, найденные на древнем кладбище в Венгрии.

Вытянутые черепа из Паракаса

Кладбище под названием Тольна-Мёж (Mözs-Icsei-dülö) было основано в 5 веке нашей эры. Первые 28 его могил были вскрыты археологами еще в 1961 году, остальные 68 вскрывались с 1995 по 1996 годы.

Найденные здесь вытянутые черепа не столь внушительны, как черепа из Паракаса, однако визуально все равно впечатляющие. Они принадлежат трем разным культурным группам и самая крупная из них содержала наибольшее количество вытянутых черепов.

Вытянутые черепа из Венгрии

В 5 веке нашей эры Великая Римская Империя пала перед наступающими воинами гуннов и по предположению ученых три группы на этом кладбище указывают на уникальное смешивание традиция местных и пришлых. Самая древняя группа захоронений оформлена в древнеримском стиле, в те годы тут еще везде были порядки Римской империи. Их могилы облицовывались кирпичом, а черепа не были вытянутыми.

Примерно через 10 лет после этих захоронений стали появляться захоронения "иностранцев". У них были принципиально иные культурные традиции и они с детства деформировали своим детям черепа, вытягивая их. Эти новые традиции на удивление быстро прижились среди местных и третья группа захоронений демонстрирует сильное смешение обоих традиций.

В Венгрии это самое большое захоронение останков с вытянутыми черепами и "иностранцы" пришли сюда действительно издалека, как можно понять по содержанию изотопов стронция в костях, а также по изотопам углерода и азота. И очень быстро "иностранцы" стали преобладающим населением в этом регионе, судя по количеству их захоронений на этом кладбище.

Вытянутые черепа встречаются и у мужских и женских скелетов и их так много потому, что вероятно подобная практика была повсеместной,. То есть черепа вытягивали всем детям поголовно, а не избранной "элите". В этом, к слову, большая разница между традициям Южной Америки, где вытягивание черепов отделяло "элиту" от "черни" и традициями гуннов.