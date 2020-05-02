 

Президент Казахстана отстранил дочь Назарбаева от обязанностей спикера парламента

02.05.2020, 13:15, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил дочь бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева Даригу Назарбаеву от должности спикера верхней палаты парламента. Указ обнародован сегодня на официальном сайте президента.

“Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны”, – говорится в тексте указа. О причинах такого решения не сообщается.

Дарига – старшая из трех дочерей Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев 19 марта 2019 года объявил о сложении полномочий президента Казахстана после 30 лет правления. В начале апреля он заявил, что приступает к исполнению обязанностей “первого президента – елбасы”. Его дочь Дарига позже была избрана руководителем Сената Казахстана.

Согласно Конституции Казахстана, спикер верхней палаты парламента получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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