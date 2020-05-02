В Крыму четыре новых больных COVID-19, среди них двухлетний ребенок

02.05.2020, 13:15, Новости дня

За сутки в оккупированном Россией Крыму подтвердили коронавирус у четырех человек. Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“У нас за истекшие сутки четыре новых заразившихся – медсестра больницы Красногвардейского района, ребенок, вернувшийся из Читы в город Керчь, и два участника церковного хора в селе Крымское Сакского района”, – заявил Аксенов.

Так называемый заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков уточнил, что заболевшему ребенку два года.

“Ребенок с мамой госпитализированы в инфекционную клиническую больницу, папа находится на обсервации”, – добавил он.

По состоянию на утро 2 мая в Украине COVID-19 болеет 11 411 человек, всего с начала эпидемии 279 умерли, 1498 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.