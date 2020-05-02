Инженеры NASA разработали новый аппарат искусственной вентиляции легких

02.05.2020, 13:15, Новости дня

Инженеры из лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработали новую модель аппаратов искусственной вентиляции легких для больных COVID-19. 30 апреля он был одобрен управлением по контролю за продуктами и лекарствами, сообщает сайт NASA.

Новое устройство получило название VITAL, оно было создано, чтобы устранить недостаток аппаратов ИВЛ в США и использовать его для пациентов с наиболее тяжелым течением заболевания.

Новый аппарат уже прошел клинические испытания. Отмечается, что VITAL собирается легче традиционных моделей, а обслуживается проще.

“Предназначенное для работы в течение трех или четырех месяцев, новое устройство не заменит существующие больничные аппараты ИВЛ, которые могут работать в течение многих лет и предназначены для решения более широкого круга медицинских вопросов”, – добавили в NASA.

Дыхательная недостаточность – одно из самых серьезных осложнений при COVID-19. В случае ее развития пациента подключают к аппарату ИВЛ. В связи с этим больницы по всему миру испытывают нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на на утро 2 мая во всем мире коронавирусом заразилось 3 344 099 человек, умерло от COVID-19 238 775 человек, выздоровело 1 053 344.