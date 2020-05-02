Смартфоны угрожают жизни пешеходов. Ученые рассказали как

02.05.2020, 13:10, Разное

Канадские ученые проанализировали все имеющиеся данные о влиянии смартфонов на безопасность пешеходов и опубликовали свои выводы в журнале Injury Prevention. Набор текстовых сообщений сильнее всего отвлекает людей при переходе улицы. Прослушивание музыки и разговоры по телефону оказались менее опасными.

Во всем мире ежегодно на дорогах погибает около 270000 пешеходов – это приблизительно каждая пятая смерть в результате ДТП. Невнимательность пешеходов стала общепризнанной проблемой безопасности на тротуарах и дорогах из-за увеличения использования смартфонов или портативных устройств.

Ученые из Университета Калгари рассмотрели все исследования по этой теме. Их анализ выявил, что прослушивание музыки не связано с каким-либо повышенным риском потенциально опасного поведения пешеходов. Тогда как при разговоре по телефону уровень безопасности перехода через дорогу немного снижается.

Однако наиболее потенциально опасным поведением оказался набор текстовых сообщений. В таких случаях значительно снижаются показатели обзора по сторонам до и во время пересечения дороги, умеренно возрастают показатели столкновений и опасных сближений с другими пешеходами или транспортными средствами, увеличивается необходимое для перехода через дорогу время.

Как показал обзор 8 наблюдательных исследований, количество невнимательных пешеходов варьировало от 12 до 45%. На их поведение влияли несколько факторов, в частности, пол, время суток, одиночное или групповое пересечение дороги и скорость ходьбы.

«Учитывая повсеместное распространение смартфонов, социальных сетей, приложений, цифрового видео и онлайн-музыки, которые проникли в большинство аспектов повседневной жизни, невнимательная ходьба и пересечение улиц станут проблемой безопасности дорожного движения в обозримом будущем», – резюмировали исследователи.