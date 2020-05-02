 

«Единственный говорящий правду сенатор»: Садальский поздравил с 69-летием Людмилу Нарусову

02.05.2020, 13:09, Разное

Отечественный актёр театра и кино, блогер Станислав Садальский на странице в Instagram написал поздравительный пост в честь отмечающей 69-летие матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой. Артист особо отметил, она является единственным сенатором, всегда говорящим правду.
В недавней публикации Садальский обнародовал архивные фотографии, на которых запечатлён с Людмилой Нарусовой и её супругом Анатолием Собчаком, бывшим мэром Санкт-Петербурга, умершим в феврале 2000 года. В подписи блогер процитировал сенатора, рассказывавшую ранее историю спасения кардиохирургом Юрием Шевченко её болеющего мужа. В завершение поста Станислав Садальский поздравил именинницу с 69-м днём рождения, признавшись, что «обожает» всегда говорящего правду политика.

В комментариях многие фолловеры поблагодарили артиста за рассказанную историю из жизни семьи Нарусовой и Собчака, которую раньше никогда и нигде не слышали. Некоторые так же, как и Станислав Садальский, с большим уважением относятся к сенатору и её дочери. Другие же считают всю семью Собчак «неискренними», а артиста укоряют за «лесть и лицемерие».



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