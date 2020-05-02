 

Случайный очевидец снял на видео задержание со стрельбой в Кисловодске

02.05.2020, 13:06, Новости дня

Сотрудники полиции задержали неадекватного лихача в Кисловодске – для того, чтобы остановить автомобиль с нарушителем им пришлось пустить в ход табельное оружие.

 

На записи, сделанной свидетелем произошедшего, видно, как инспекторы ДПС преследуют машину с подозреваемым. В какой-то момент он врезался в патрульный автомобиль и попытался развернуться, но застрял поперек дороги.

Один из правоохранителей попытался проникнуть в салон транспортного средства, а его коллега открыл огонь по колесам.

В конечном итоге стражи порядка скрутили водителя – им оказался 23-летний мужчина, который, как сообщают СМИ, в 2017 году на два года был лишен права управления за вождение в нетрезвом виде и не восстановил свое водительское удостоверение.

Задержанный отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него составлено несколько протоколов об административных правонарушениях.



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