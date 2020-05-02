Как болел главврач Коммунарки и чем плох коронавирус

02.05.2020, 13:06, Новости дня

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко перенес коронавирусную инфекцию "достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ". Об этом он рассказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на телеканале "Россия 1". По словам врача, он "неамбулаторно пролечился" с той же терапией, которую медики в Коммунарке используют при лечении своих пациентов.

Врачи, говорит Проценко, чаще заражаются не на работе — в защитном костюме, респираторе и очках "риск инфицироваться, конечно, гораздо меньше, несмотря на то, что ты находишься в близком рабочем контакте с пациентом". К этому добавляется обработка рук — и врач защищен.

Медики, уверен он, как и их пациенты, "инфицируются снаружи, на улице", так что слоган "Сидите дома, пока мы работаем" — не просто слова, а врачебный крик души.

Для коронавируса COVID-19 отсутствует специфическое лечение, и протоколы его лечения в РФ основаны не на доказательной медицине, а на опыте коллег, говорит Проценко. Это, в частности, врачи в Китае, которые "в этом хаотичном поиске, когда у них был взрыв эпидемии, искали препараты".