Житель Башкирии едва не убил знакомого во время продажи парика

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02.05.2020, 13:06, Новости дня

Торг из-за парика обернулся кровавой разборкой и уголовным делом в Башкирии. Владелец накладки вспылил после предложения купить товар фактически за бесценок и схватился за нож, сообщили в республиканском управлении МВД.

Жаркий спор проходил вечером 26 апреля в доме на улице Дружбы в Стерлитамаке. Покупатель предлагал за мужской парик полбутылки водки, владелец упирал на то, что вещь явно недооценена. Так и не придя к согласию, 41-летний мужчина в сердцах дважды пырнул ножом несговорчивого покупателя в живот и убежал. Медиков и полицейских вызвала спутница 32-летнего пострадавшего, она же описала приметы злоумышленника с искусственной шевелюрой.

Задержать его не составило труда, и уже через полчаса мужчина давал показания в отделении полиции. Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичный проступок. По решению суда владельца мужской накладки отправили в изолятор.



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