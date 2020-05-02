Смартфон Redmi Note 8 получит обновление до Android 10 вместе с релизом оболочки MIUI 12

02.05.2020, 12:53, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi на текущий момент обновил ОС многих собственных смартфонов до Android 10, однако владельцы Redmi Note 8 пока не дождались апдейта. По информации сетевых источников, обновление для данного гаджета осталось ждать не так долго – его выход планируется производителем этим летом, вместе с релизом оболочки MIUI 12.

Известно, что на настоящий момент бета-версия ОС Android 10 уже тестируется на трёх моделях – Redmi 8, Note 8 и 8A, а выход стабильной запланирован совместно в релизом фирменной прошивки MIUI 12 от Xiaomi. Последнюю также сейчас тестируют пользователи смартфонов производителя, после чего она в 3 этапа будет выпускаться для устройств китайского гиганта и его суббренда. Redmi Note 8 получит прошивку MIUI 12 в числе последних, с третьей «волной» апдейта.

Относительно MIUI 12 сообщалось, что она создана на базе ОС Android 10. Предполагается наличие иного пользовательского интерфейса, расширенных возможностей анимации, улучшение тёмной темы и уровня безопасности, а также ряд других решений.