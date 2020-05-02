 

Зеленского и Раду раскритиковали за бездействие в расследовании трагедии в Одессе

02.05.2020, 12:48, Новости дня

Смена президента Украины и состава Верховной рады, которая прошла в 2019 году, не оказали влияния на расследование трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, виновные в гибели людей в Доме профсоюзов так и не были установлены, следует из заявления украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В документе указывается, что «придя к власти, «новые лица» вместо установления истины встали на путь прямого укрывательства и сговора с национал-радикалами и «партией войны», передает ТАСС.

В партии считают, что пока преступники находятся на свободе, ответственными за трагедию хотят сделать самих погибших. Потому оппозиция требует от Киева и лично от президента страны Владимира Зеленского разблокировать расследование трагедии в Одессе, а также установить и наказать «непосредственных исполнителей преступления и их политических вдохновителей».

«Восстановление справедливости – это единственный путь к преодолению раскола украинского общества», – подчеркивается в заявлении.

Ранее в ООН призвали Украину справедливо расследовать трагедию 2014 года в Одессе.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов.

Здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.



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