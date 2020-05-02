Обнуление смысла

02.05.2020, 12:45, Разное

Почему Мария Захарова отказалась от дебатов с Алексеем Навальным.

Ничто так не ценится в эпоху коронавируса, как публичные скандалы. Обилие инфицированных, сводки с фронтов, подсчет коек, производство в промышленных масштабах запретов и угроз вызывает умеренный интерес потребителя. Но стоит открыть глаза Зулейхе на свою собственную жизнь; Собчак — на крабов; Тодоренко — на семейное насилие; Уткину — на Соловьева, как разгорается вожделенный хайп.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Особое место в шелухе современного контекста принадлежит таинственной невстрече Марии Захаровой с Алексеем Навальным. Сюжет разворачивается прямо сейчас, на наших глазах, и достоин отдельного описания. Захарова дала интервью Михаилу Зыгарю. Навальный счел, что представитель МИДа, пропагандирующий классовое неравенство, позорит и страну, и МИД. Захарова назвала Навального «трусом» и предложила ему прямой разговор. Последний на разговор согласился, хотя и не отказал себе в удовольствии окрестить даму «информационной обслугой».

В первом раунде эти высокие отношения завершились договоренностью о дебатах. В модераторы позвали Алексея Пивоварова. Не прошло и дня, как грянул второй раунд. Захарова встрепенулась, оскорбилась форматом, происками «шулера» Навального и сама от своей собственной затеи отказалась.

Чем интересна эта история? Только одним — тотальным обнулением смысла.

Ограниченное пространство места провоцирует ограниченность мысли. Что именно хотела сказать Захарова в интервью Зыгарю? О чем хотел Зыгарь спросить представителя МИДа? Каким образом Навальный из вязкого пустого диалога вычленил презрение Марии к простому народу? Никто из рокового треугольника не дал себе труд подготовиться к разговору. Маститый Зыгарь выглядел новичком в жанре интервью. Многоопытная Захарова заблудилась в обилии придаточных предложений. Единственное, что удалось, — явить собой пример «пошлого правительственного материализма», о котором некогда писал ее коллега по цеху поэт Тютчев. Пассионарный Навальный привычно разоблачал представителей кровавого режима.

Итак, диалог власти с оппозиционером снова не случился. То ли Сергей Лавров запретил Захаровой общение с «маргиналом», то ли она сама пришла в себя, одумалась. Причины, по большому счету, не так важны. Российская власть монологична по определению, свободный, несрежиссированный в АП диалог ее не устраивает. Тем не менее история вышла поучительной. Образ статусного руководителя мидовского департамента надолго останется в наших сердцах. Полное отсутствие логики в словах и действиях, истерика в прямом эфире «Эха Москвы», судорожная попытка хоть как-то удержать стремительно исчезающее лицо — все это впечатляет.

Одно дело — регулярно блистать у Соловьева, который от восторга готов целовать ее в плечико, и совсем другое дело — общаться с Навальным, который уж точно не готов к обожанию. Жажда хайпа на сей раз подвела Захарову. В нормальной стране после подобных происшествий принято уходить в отставку. Но ведь не уйдет, продолжит чревовещать, танцевать «Калинку», писать песни для Валерии. Ее карьере ничто не грозит, включая разумное предложение Чубайса. Он уже давно говорит о том, что Захарову пора поменять на Бузову — обе поют, танцуют, сочиняют, только у Ольги, в отличие от Марии, миллионы фанатов.

Некрупное время выводит на авансцену некрупных людей. Информационный шум становится формой существования белковой материи. Еще не завершился этот скандал, а уже расчищен путь для следующего. Норкин со своими просвещенными студийцами увлеченно обсуждает Алексея Венедиктова, который лет сто назад хватал за коленки девушек. Русская служба «Би-би-си» опубликовала большую (отличную) статью о нем. «Коленкам» авторы уделили несколько строк, но и этого для отважных комментаторов более чем достаточно. Жизнь продолжается.

Слава Тарощина

Обозреватель «Новой»