Виктория Бекхэм поделилась видео с фрагментами из семейного архива в честь 45-летия Дэвида

02.05.2020, 12:42, Разное

2 мая день рождения празднует не только принцесса Шарлотта, но и экс-футболист и один из самых красивых мужчин планеты Дэвид Бекхэм. С 45-летием любимого мужа первой в социальных сетях поздравила Виктория Бекхэм. Сначала она выложила их снимок, сделанный больше 20 лет назад, на котором они вместе выгуливают собак, и подписала его:

С днем рождения @davidbeckham x Часто вспоминаю наши прогулки со Снупом и Паффи в Манчестере много лет назад. И до сих пор, даже 23 года спустя, мы выгуливаем собак вместе. Люблю тебя!

Затем Виктория опубликовал видеоролик, в который вошли фрагменты из их личного семейного архива. Визит в Диснейленд, сборка замка Хогвартс из лего, танцы с Марком Энтони, велосипедные прогулки с Викторией, объятия с Харпер, домашний концерт от сыновей и много-много других моментов, ранее скрытых от поклонников.

С днем рождения, лучший папа! Празднуем в режиме самоизоляции и скучаем по Бруклину Бекхэму, нашим родным и друзьям. Мы все любим тебя очень сильно!

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)1 Май 2020 в 11:34 PDT

Также в сторис дизайнер поделилась праздничным завтраком, который для Дэвида приготовил сын Круз. А Ромео показал также в сторис свои подарки, упакованные в бумагу с лицом самого Дэвида.

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Публикация от C (@cruzbeckham)2 Май 2020 в 1:41 PDT

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Публикация от ROMEO (@romeobeckham)1 Май 2020 в 5:11 PDT