В продаже появился аналог внедорожника Jeep Wrangler

02.05.2020, 12:35, Новости дня

Известный концерн BAIC сообщил о выходе на рынок нового недорогого внедорожника под названием Beijing BJ40 Plus.

К настоящему времени местные клиенты уже имеют возможность оформить предварительный заказ на автомобиль. Вместе с тем новинка обладает продвинутым дизайном, который по некоторым деталям схож с американским внедорожником Jeep Wrangler. Дизайнеры все же применили оригинальные компоненты и косметические доработки, отличающие модель от предшественника. Автомобиль имеет расширенные колесные арки, новый обвес, светодиодную оптику.

Покупатели смогут выбрать автомобиль с различными моторами с мощностью до 230 л.с. Новинка обладает 8-ступенчатой коробкой передач и системой полного привода.