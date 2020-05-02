В Беларуси начали продавать седан Geely GE

02.05.2020, 12:35, Новости дня

Компания Geely приступила к продажам новых гибридных седанов Geely GE в Минске.

В частности, покупатели могут приобрести к данному моменту две модификации, которые обладают одинаковым ценником. В минских дилерских центрах автомобиль продается за 69 тысяч белорусских рублей. Под капотом седана установлен 1,8-литровый бензиновый мотор на 184 л.с. мощности. Кроме того, новая модель обладает 6-ступенчатой АКПП, но в улучшенном исполнении 7-ступенчатый «робот».

Вместе с тем среди новшеств указаны кожаный салон, улучшенное рулевое колесо, кресла, а также светодиодная головная оптика. Также модель получил обогревы заднего и боковых зеркал. За дополнительную плату можно получить автомобиль с другими дополнительными опциями.