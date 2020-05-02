Тюнеры ателье ABT «зарядили» гибридные Audi Q5

02.05.2020, 12:35, Новости дня

Известное ателье ABT Sportsline существенно доработало гибридную модификацию популярного кроссовера Audi Q5.

В частности, воспользоваться расширенными опциями станет возможным на версиях 55 TFSI e quattro и 50 TFSI e quattro. В базовом исполнении автомобиль обладает гибридной установкой с суммарной мощностью 252 л.с., а в доработанной версии мощность автомобиля достигает 425 л.с. Кроме того, Q5 50 TFSI e теперь выдает 357 л.с. против прежних 299 л.с.

Также следует отметить применение 20-дюймовых колесных дисков в темном виде. Отличить улучшенные кроссоверы не составит труда по установленным логотипам ателье. Эксперты прогнозируют, что данный автомобиль сможет оказаться достаточно востребованным на европейском рынке.