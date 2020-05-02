 

В МЧС советуют инфицированным коронавирусом брать в больницы документы и гаджеты

02.05.2020, 12:30, Разное

Специалисты МЧС советуют заболевшим коронавирусом россиянам брать с собой в больницы необходимый пакет документов и гаджеты, которые помогут поддерживать связь с родственниками. Также в перечень вошли средства личной гигиены.
У большинства инфицированных COVID-19 болезнь проходит либо бессимптомно, либо со слабыми признаками. Они, как правило, на время заболевания, остаются дома в условиях самоизоляции. При этом есть больные, которые нуждаются в помощи профессиональных медиков. Этим людям специалисты МЧС рекомендуют брать в больницы минимальный набор документов, в том числе паспорт, банковскую карту, а также средства гигиены, гаджеты и зарядные устройства к ним.

Что касается наличных средств, их количество должно быть минимальным. По словам экспертов ведомства, подготовить вещи, которые могут понадобиться в случае срочной госпитализации, нужно заранее, поскольку состояние здоровья может ухудшиться внезапно. В список вошли страховой полис, медкарта, антисептические средства, лекарства от хронических заболеваний. Также необходимо подготовить полотенце, комплект сменной обуви и одежды, нижнее белье.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Екатерина Варнава обещает поддержать зрителей «антикоронавирусным» шоу на «Пятнице!»

19.04 / Мнение: Последние штрихи реконструкции Большой Морской

18.04 / Звезда сериала “Бывшие” Софья Урицкая о панике из-за самоизоляции: Каждый из нас сильнее, чем сам о себе думает

02.05 / Дочь Юлии Началовой Вера майские праздники проводит в семье Евгения Алдонина

26.04 / Коронавирус можно получить не только от больного человека

23.04 / Скелеты гигантов, найденные на территории СССР

31.05 / Здоровье: энергетики опасны для сердца и сосудов

11.04 / Дерматологи предупредили об опасности частого мытья рук и использования антисептика

28.03 / Звезда “Хищных птиц” Джерни Смоллетт разводится с мужем после 10 лет брака

30.04 / Мощный ураган в Красноярске напугал местных жителей (видео)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска