В МЧС советуют инфицированным коронавирусом брать в больницы документы и гаджеты

02.05.2020, 12:30, Разное

Специалисты МЧС советуют заболевшим коронавирусом россиянам брать с собой в больницы необходимый пакет документов и гаджеты, которые помогут поддерживать связь с родственниками. Также в перечень вошли средства личной гигиены.

У большинства инфицированных COVID-19 болезнь проходит либо бессимптомно, либо со слабыми признаками. Они, как правило, на время заболевания, остаются дома в условиях самоизоляции. При этом есть больные, которые нуждаются в помощи профессиональных медиков. Этим людям специалисты МЧС рекомендуют брать в больницы минимальный набор документов, в том числе паспорт, банковскую карту, а также средства гигиены, гаджеты и зарядные устройства к ним.

Что касается наличных средств, их количество должно быть минимальным. По словам экспертов ведомства, подготовить вещи, которые могут понадобиться в случае срочной госпитализации, нужно заранее, поскольку состояние здоровья может ухудшиться внезапно. В список вошли страховой полис, медкарта, антисептические средства, лекарства от хронических заболеваний. Также необходимо подготовить полотенце, комплект сменной обуви и одежды, нижнее белье.